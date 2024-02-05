В январе Шахтер подписал двух бразильских полузащитников. Новыми игроками дончан стал Кевин и Марлон Гомес, каждый из них обошелся клубу по 12 миллионов евро.

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Последний перешел из Васку да Гамы, но пока не присоединился к команде. Марлон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, которая в эти дни проводит матчи отбора к Олимпиаде-2024.

В квалификационных играх, которые продолжались в январе, Гомес был игроком основы "селесао" и даже отметился голом в ворота Эквадора. Однако на первый матч финальной стадии отбора против Парагвая новичок Шахтера не попал в заявку.

Бразильские СМИ сообщают, что Марлон получил серьезную травму. По их данным, у игрока произошел перелом малоберцовой кости левой ноги. Эту информацию частично подтвердили и украинские СМИ.

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Как отмечает ТаТоТаке со ссылкой на собственные источники в Шахтере, Марлон действительно получил повреждение, но обошлось без перелома. По данным источника, игрок сможет вернуться к тренировкам через 2-3 недели. Таким образом, его участие в играх 1/16 финала Лиги Европы против Марселя невозможно.

Отметим, что в сезоне-2023 в бразильской Серии А 20-летний футболист отыграл 23 матча, отметившись одним ассистом. Его команда Васку да Гама заняла 15 место по итогам сезона.

Справка. Шахтер ушел на зимнюю паузу в УПЛ на четвертом месте. Команда Марино Пушича отстает от лидера Кривбасса на три балла, но имеет два матча в запасе. По потерянным очкам "горняки" делят первую строчку с Динамо.