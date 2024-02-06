Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з бразильським вінгером Педріньо, який після початку повномасштабної російсько-української війни залишив "гірників" і виступав на правах оренди за кордоном. Нова угода розрахована аж на 5 років, до 30 червня 2029 року.

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Педріньо підписав новий контракт із Шахтарем

Керівництво Шахтаря очікує, що Педріньо приєднається до команди в липні 2024 року. До цього часу 25-річний гравець продовжить захищати кольори бразильського Атлетіко Мінейро.

Шахтар придбав Педріньо у португальської Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. Це другий найдорожчий вхідний трансфер в історії клубу – більше "гірники" платили тільки за Бернарда.

У сезоні-2021/22 Педріньо провів за Шахтар 19 матчів, забив 4 голи. У складі "помаранчево-чорних" він виграв Суперкубок України.

Варто знати. Свого часу Педріньо виступав за олімпійську збірну Бразилії, а також вигравав з 2017 по 2019 роки із Корінтіансом Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу).

Після початку повномасштабного вторгнення Педріньо скористався правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам припиняти контракти з клубами, і вирушив в оренду до Атлетіко Мінейро. У складі бразильского клубу сумарно зіграв 43 матчі, в яких віддав 3 результативні передачі й не забив жодного голу.