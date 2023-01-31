Молоденькие и перспективные: Шахтер подписал латиноамериканского нападающего
Источник:Инстаграмм Шахтера
Донецкий Шахтер официально оформил трансфер юного нападающего из Южной Америки. Легионер не из Бразилии, да и вообще первый в своем роде в составе "горняков".
Венесуэльский нападающий Кевин Келси официально стал игроком донецкого Шахтера. Латиноамериканец подписал долгосрочный контракт с "горняками".
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Шахтер подписал контракт с юным футболистом до 2028 года. О сумме трансфера 18-летнего игрока пока неизвестно, но Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро. Келси – первый в истории Шахтера венесуэльский футболист. Игрок выступает на позиции форварда, потому станет конкурентом Траоре и Сикана.
Шахтер тоже пытается подписать другого Кевина, но уже из Бразилии и на позицию вингера. Но пока "горнякам" не удается найти компромисс с Палмейрасом.
Что известно о Келси
- Юный футболист воспитанник венесуэльского Минероса, за который провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
- Впоследствии Келси перебрался в состояние уругвайского Бостона Ривера, однако ни одного матча за команду не провел.
- Также Келси – игрок молодежной сборной Венесуэлы.