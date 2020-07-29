"Шахтер" победил "Верес" перед стартом в Лиге Европы
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Дончане провели спарринг с "Вересом".
Шахтер – Верес 2:0
Голы: Тете, 67, Соломон, 87
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Дончане вышли в таком стартовом составе: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Мораес. Об этом сообщает 24 канал.
На замену у "Шахтера" вышли: Коноплянка, Степаненко, Тете, Болбат, Сикан, Сиприано, Соломон.
"Шахтер" одержал победу благодаря двум голам во втором тайме.
На 67 минуте Тете подделал грудью мяч после передачи Маркоса и мощно пробил в дальний угол.
Удвоил преимущество "горняков" Соломон. Он подделал и нанес четкий удар с 22 метров в левый угол – мяч от штанги влетел в сетку.