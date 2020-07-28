Нападающий "Шахтера" Владислав Вакула может провести следующий сезон за рубежом. В услугах перспективного футболиста заинтересован венгерский "Ференцварош".

Об интересе "Ференцвароша" к форварду донецкого клуба информирует Sport Arena.

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В трансфере заинтересован Ребров

Сообщается, что в переходе 21-летнего Вакулы заинтересован украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Вакула первую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 19 матчей и забил 3 гола.

Зимой "Шахтер" вернул Владислава в свой состав, где он сыграл две игры.

Реален ли трансфер?

"Ференцварош" и "Шахтер" установили трансферные отношения. В аренде в "Ференцвароше" играло сразу несколько футболистов донецкого клуба.

По итогам прошлого сезона "Ференцварош" выкупил у "Шахтера" Александра Зубкова.

Из игроков "Шахтера" цвета венгерского клуба в последние годы также защищали Иван Петряк и Даниил Игнатенко.

"Ференцварош" стал чемпионом Венгрии. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.