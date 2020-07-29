Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Донеччани провели спаринг з "Вересом".

Шахтар – Верес 2:0

Голи: Тете, 67, Соломон, 87

До речі: Нападник "Шахтаря" може перейти у європейський клуб

Донеччани вийшли у такому стартовому складі: Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Мораес. Про це повідомляє 24 канал.

На заміну в "Шахтаря" вийшли: Коноплянка, Степаненко, Тете, Болбат, Сікан, Сіпріано, Соломон.

"Шахтар" здобув перемогу завдяки двом голам у другому таймі.

На 67 хвилині Тете підробив грудьми м'яч після передачі Маркоса і потужно пробив у дальній кут.

Подвоїв перевагу "гірників" Соломон. Він підробив і завдав чіткого удару з 22 метрів в лівий кут – м'яч від стійки влетів у сітку.

"Шахтар" зустрінеться з "Вольфсбургом" у Лізі Європи 5-го серпня. Гра пройде у Києві на НСК "Олімпійський".