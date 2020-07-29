"Шахтар" переміг "Верес" перед стартом у Лізі Європи
Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Донеччани провели спаринг з "Вересом".
Шахтар – Верес 2:0
Голи: Тете, 67, Соломон, 87
До речі: Нападник "Шахтаря" може перейти у європейський клуб
Донеччани вийшли у такому стартовому складі: Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Мораес. Про це повідомляє 24 канал.
На заміну в "Шахтаря" вийшли: Коноплянка, Степаненко, Тете, Болбат, Сікан, Сіпріано, Соломон.
"Шахтар" здобув перемогу завдяки двом голам у другому таймі.
На 67 хвилині Тете підробив грудьми м'яч після передачі Маркоса і потужно пробив у дальній кут.
Подвоїв перевагу "гірників" Соломон. Він підробив і завдав чіткого удару з 22 метрів в лівий кут – м'яч від стійки влетів у сітку.