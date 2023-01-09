Клоуны надувают щеки: террористы из "ДНР" хотят заявить Шахтер в чемпионат России

Представители кафиров хотят заявить клуб в чемпионат Ростовской области, которая граничит с украинским Донбассом. Там считают, что настоящий Шахтер до сих пор выступает в Донецке.

Уже около 9 лет донецкий Шахтер вынужден проводить свои матчи за пределами родного города. Все из-за российских фашистов, захвативших Донецк и развязавших войну в Украине.

По теме "Я оставил вагон денег в Украине": бывшая звезда Шахтера устроил громкий скандал в Бразилии

Зато оккупанты из террористической группировки "ДНР" создали в городе свой Шахтер, которые почему-то считают "настоящим". Раньше команда играла только в каких-то внутренних соревнованиях террористов.

Теперь этот Шахтер намерен войти в систему футбола России и выступать в чемпионате Ростовской области. Об этом заявил некий клоун из террористов ДНР Александр Громаков.

Шахтер был и остается в Донецке. В планах принять участие в чемпионате России. У команды сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР,

– заявила эта разговаривающая голова.

Читайте также Ворскла готова отпустить лидера в Шахтер: все из-за скандала с беглым президентом клуба

В свое время россияне пытались интегрировать клубы из аннексированной АР Крым в третий дивизон своего чемпионата. Впрочем, тогда УЕФА поставил оккупантам ультиматум и РФС не допустила крымчан к своим соревнованиям.

Позже после начала полномасштабной войны российский футбол вообще отстранили от европейских соревнований, поэтому местные клубы могут играть только друг с другом. РФС даже хотел перейти в азиатскую конфедерацию, но и там им не дали гарантии вступления.