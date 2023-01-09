Вже майже 9 років донецький Шахтар вимушений проводити свої матчі за межами рідного міста. Все через російських фашистів, які захопили Донецьк та розв'язали війну в Україні.

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Натомість окупанти з терористичного угрупування "ДНР" створили у місті свій Шахтар, які чомусь вважають "справжнім". Раніше команда грала лише у якихось внутрішніх змаганнях терористів.

Тепер же цей Шахтар має намір увійти до системи футболу Росії та виступати у чемпіонаті Ростовської області. Про це заявив якийсь клоун з терористів ДНР Олександр Громаков.

Шахтар був і залишається в Донецьку. У планах є взяти участь у чемпіонаті Росії. У команди збережена тренувальна база, а основний склад гравців і тренерів складається з жителів ДНР,

– заявила ця балакуча голова.

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Свого часу росіяни намагались інтегрувати клуби з анексованої АР Крим у третій дивізон свого чемпіонату. Втім тоді УЄФА поставив окупантам ультиматум і РФС не допустила кримчан до своїх змагань.

Пізніше ж після початку повномасштабної війни російський футбол взагалі відсторонили від європейських змагань, тому місцеві клуби можуть грати лише один з одним. РФС навіть хотів перейти в азійську конфедерацію, але і там їм не дали гарантії вступу.