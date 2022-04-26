Скільки ще дітей буде вбито

Напередодні гри проти турецького Антальяспора окупанати обстріляли Одесу, де загинуло аж три покоління – журналістка Валерія, її 3-місячне немовля та її бабуся. Шахтар вирішив вшанувати пам'ять усіх загиблих від війни дітей, повідомляє 24 канал.

Читайте також Продовжують радіти "кривавим трофеям", – Терлюга про жахливий обстріл рідної Одеси

Вже 2015 українських дітей стали жертвами повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На футболці було фото Валерії Глодан із бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри у січні 2022 року.

На момент початку війни донечці Валерії був лише один місяць.

Футболіст донецького клубу такими акціями хочуть привернути ще більше увагу світу до геноциду українців під час війни проти ворогів.

До слова, Шахтарю вдалось здобути перемогу у Туреччині. Завдяки голам Соломона та Топалова "гірники" святкували звитягу над Антальяспором із рахунком 1:2.



Щемлива акція від "гірників" / ​Фото Шахтаря



Акція від "гірників" / ​Фото Шахтаря