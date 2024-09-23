Донецкий Шахтер открыл детские футбольные школы в Польше и Австрии: теплые фото

"Горняки" продолжают развиваться не только в футбольной сфере, но и в социальной. Шахтер поделился новостями об открытии двух школ в Европе.

Донецкий Шахтер является одним из самых успешных футбольных клубов Украины. При этом "горняки" не забывают о социальной миссии и открывают различные проекты.

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Шаг навстречу детям в Европе

На днях дончане открыли две детские футбольные школы в Европе. 17 числа состоялось официальное открытие "Shakhtar ProSchool" в польском Вроцлаве (Польша).

В ней смогут заниматься футболом дети в возрасте от 3 до 12 лет. Шахтер предлагает клиентам открытое поле, крытую площадку, уютные раздевалки и комнату для отдыха для комфортной тренировки в течение года.

Фото с открытия школ Шахтера в Европе/телеграм-канал ФК Шахтер:

В свою очередь 21 сентября "горняки" открыли "Shakhtar ProSchool" в Вене. Она также рассчитана на детей от 3 до 12 лет. Первое занятие в обеих Shakhtar ProSchool является бесплатным.

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Это уже вторая и третья детские школы Шахтера в Европе. Первой для "горняков" стала Shakhtar ProSchool в Варшаве. Кроме того, клуб анонсировал открытие нового филиала в Праге.