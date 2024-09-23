Донецький Шахтар є одним з найуспішніших футбольних клубів України. При цьому "гірники" не забувають про соціальну місію та відкривають різні проєкти.

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Крок назустріч дітям у Європі

Днями донеччани відкрили дві дитячі футбольні школи в Європі. 17 числа відбулося офіційне відкриття "Shakhtar ProSchool" у польському Вроцлаві (Польща).

У ній зможуть займатися футболом діти віком від 3 до 12 років. Шахтар пропонує клієнтам відкрите поле, критий майданчик, затишні роздягальні та кімнату для відпочинку для комфортного тренування протягом року.

Фото з відкриття шкіл Шахтаря в Європі / телеграм-канал ФК Шахтар:

У свою чергу 21 вересня "гірники" відкрили "Shakhtar ProSchool" у Відні. Вона також розрахована на дітей від 3 до 12 років. Перше заняття в обох Shakhtar ProSchool є безкоштовним.

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Це вже друга та третя дитячі школи Шахтаря в Європі. Першою для "гірників" стала Shakhtar ProSchool у Варшаві. Крім того, клуб анонсував відкриття нового філіалу у Празі.