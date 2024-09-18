В первые страшные дни войны Судаков волновался за своих родных и друзей. О своих ощущениях 22-летний футболист рассказал итальянскому изданию La Repubblica.
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Судаков: Думал, что больше никогда не смогу играть
22 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Георгий вместе с беременной женой и ее родителями прятался от ракетных ударов страны-агрессора в бомбоубежище.
Моя жена была беременна и должна была родить нашу дочь. Мы прятались от российских ракет в бомбоубежище с ней и ее родителями. Но я очень волновался за своего младшего брата, который был один в академии Металлиста в Харькове, и за родителей, которые остались сами в Черкассах. Эмоции, которые невозможно передать,
– сказал Судаков.
В моменты неопределенности относительно будущего Судаков задумывался о смене профессии.
"Это были самые страшные дни в моей жизни. Если в 2014 году Россия украла мои детские эмоции, то в 2022 году она забрала мою мечту о футболе. Я думал, что больше никогда не смогу играть, что стану водителем грузовика или буду работать на автомойке. Зато через некоторое время мы начали играть первые благотворительные матчи. Я был счастлив просто потому, что снова мог заниматься тем, что действительно люблю", – рассказал Судаков.
Судаков покинул родной дом из-за российских оккупантов
- Георгий Судаков родился в Брянке Луганской области. В 2014 году, когда юному футболисту было 12 лет, его родной город оккупировала Россия.
- В том же году Судаков присоединился к харьковскому Металлисту, в составе которого выступал в детско-юношеской футбольной лиге.
- В 2017 году стал игроком донецкого Шахтера. Свой дебютный матч за основу "горняков" Георгий сыграл в возрасте 18 лет. Тогдашний тренер дончан Луиш Каштру выпустил хавбека в конце поединка Лиги чемпионов с мадридским Реалом.