Об этом сообщила группа фанатов "Динамо" – "Солянка БС" на своей странице в инстаграме.

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Они заявили, что сняли очередной брандмауэр в центре столицы Украины, дополнив пост красноречивой надписью:

Вам здесь не рады.

На большом рекламном постере были изображены Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, а также подпись "играя стильно".

Когда сыграют Шахтер и Динамо?

Ультрас Шахтера и Динамо смогут лично встретиться 22 сентября 2021 года – в этот день на НСК "Олимпийский" состоится розыгрыш Суперкубка Украины, причем номинальными хозяевами поля станет именно донецкий клуб.