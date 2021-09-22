Магазини Динамо і Шахтаря – сусіди
Шахтар відкрив клубний фан-шоп, який розташований на НСК "Олімпійський". Магазин донеччан буквально в декількох метрах від фан-шопу Динамо.
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У магазині Шахтаря продають атрибутику донецького клубу.
До цього фан-шоп донеччан був у Харкові. Проте у грудні 2020 року було оголошено про закриття магазину, адже Шахтар переїхав у Київ.
Шахтар відкрив фан-шоп на НСК "Олімпійський" біля магазину Динамо / Фото Tribuna.com
Шахтар і Динамо 22 вересня зіграють перенесений матч за Суперкубок України. Зустріч грандів українського футболу відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:00.
Фанати Динамо проти Шахтаря у Києві
- Переїзд Шахтаря на НСК "Олімпійський" негативно сприйняли ультрас київського Динамо.
- Влітку фанати декілька разів паплюжили символіку Шахтаря у Києві.
- На честь презентації нової форми Шахтар розмістив рекламні банери по всьому Києву. Вболівальники Динамо позрізали емблеми донецького клубу.
- Згодом ультрас у центрі Києва демонтували рекламний плакат Шахтаря.