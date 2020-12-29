Шахтар відмовив переможцю Ліги чемпіонів у трансфері Тете: космічна сума пропозиції
У літнє трансферне вікно мюнхенська Баварія серйозно цікавилась талановитим нападник Шахтаря з Бразилії Тете. Український гранд відмовив німцям у щедрій пропозиції.
Переможець Ліги чемпіонів був не проти бачити у своїй команді талановитого лідера атаки Шахтаря Тете. Мюнхенці пропонували за гравця 70 мільйонів євро. Але український клуб несподівано відмовив такій пропозиції з космічною сумою грошей, повідомляє журналіст Алекс Баге.
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Несподівана відмова
Жодні гроші не могли позитивно вплинути на трансфер бразильця з "гірників". Президент клубу Рінат Ахметов залишив футболіста для виконання поставлених завдань. Зараз на гравця полюють Реал та два клуби з Манчестера – Сіті та Юнайтед.
Якщо гравець таки змінить клуб, то 15% від продажу отримає бразильський Греміо, який виховав футболіста. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив вартість Тете у 17 мільйонів євро.
- Наприкінці лютого 2019-го року Греміо продав Тете в український гранд. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро.
- У цьому сезоні Тете зіграв у футболці команди Луїша Каштру провів 12 матчів, у яких одного разу засмучував воротаря суперника та ще двічі асистував на партнерів по команді. У його пасиві одна жовта картка. Загалом у сезоні бразилець атакувальної ланки зіграв 19 поєдинків, забив 2 рази та виконав 4 гольові передачі.
- Перше коло Шахтар завершив на другому місці, у їх активі 29 очок, поступаючись лише одним пунктом лідеру Динамо. Єврокубковий сезон донецький клуб продовжить у Лізі Європи.
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