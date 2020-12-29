У літнє трансферне вікно мюнхенська Баварія серйозно цікавилась талановитим нападник Шахтаря з Бразилії Тете. Український гранд відмовив німцям у щедрій пропозиції.

Переможець Ліги чемпіонів був не проти бачити у своїй команді талановитого лідера атаки Шахтаря Тете. Мюнхенці пропонували за гравця 70 мільйонів євро. Але український клуб несподівано відмовив такій пропозиції з космічною сумою грошей, повідомляє журналіст Алекс Баге.

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Несподівана відмова

Жодні гроші не могли позитивно вплинути на трансфер бразильця з "гірників". Президент клубу Рінат Ахметов залишив футболіста для виконання поставлених завдань. Зараз на гравця полюють Реал та два клуби з Манчестера – Сіті та Юнайтед.

Якщо гравець таки змінить клуб, то 15% від продажу отримає бразильський Греміо, який виховав футболіста. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив вартість Тете у 17 мільйонів євро.