Полузащитники "Шахтера" Даниил Игнатенко и Александр Пихальонок перешли в "Днепр-1" на правах арены.

Соглашения рассчитаны до конца сезона. Игнатенко получил 97 номер, Пихальонок – 76-й, сообщает официальный сайт "Днепра-1".

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Что известно об Игнатенко

Игнатенко вернулся в аренду в Мариуполь в августе этого года. Полузащитник провел три матча в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

В первой части сезона 2019/20 Игнатенко выступал за "Ференцварош" Сергея Реброва. Украинец покинул венгерский клуб в январе.

Что известно о Пихальонке

23-летний Пихальонок числился в составе "Шахтера", однако на поле не выходил.

СК "Днепр-1" идет на предпоследнем месте УПЛ. 3 октября команда Игоря Йовичевича сыграет против "Ворсклы" в 5 туре УПЛ.