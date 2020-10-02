"Шахтер" отдал двух футболистов в аренду клубу УПЛ
Полузащитники "Шахтера" Даниил Игнатенко и Александр Пихальонок перешли в "Днепр-1" на правах арены.
Соглашения рассчитаны до конца сезона. Игнатенко получил 97 номер, Пихальонок – 76-й, сообщает официальный сайт "Днепра-1".
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Что известно об Игнатенко
Игнатенко вернулся в аренду в Мариуполь в августе этого года. Полузащитник провел три матча в УПЛ, не отметившись результативными действиями.
В первой части сезона 2019/20 Игнатенко выступал за "Ференцварош" Сергея Реброва. Украинец покинул венгерский клуб в январе.
Что известно о Пихальонке
23-летний Пихальонок числился в составе "Шахтера", однако на поле не выходил.