"Шахтар" віддав двох футболістів в оренду клубу УПЛ
Півзахисники "Шахтаря" Данило Ігнатенко і Олександр Піхальонок перейшли в "Дніпро-1" на правах арени.
Угоди розраховані до кінця сезону. Ігнатенко отримав 97 номер, Піхальонок – 76-й, повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
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Що відомо про Ігнатенка
Ігнатенко повернувся в оренду в "Маріуполь" в серпні цього року. Півзахисник провів три матчі в УПЛ, що не відзначившись результативними діями.
У першій частині сезону 2019/20 Ігнатенко виступав за "Ференцварош" Сергія Реброва. Українець покинув угорський клуб в січні.
Що відомо про Піхальонка
23-річний Піхальонок значився в складі "Шахтаря", однак на поле не виходив.