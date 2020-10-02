Півзахисники "Шахтаря" Данило Ігнатенко і Олександр Піхальонок перейшли в "Дніпро-1" на правах арени.

Угоди розраховані до кінця сезону. Ігнатенко отримав 97 номер, Піхальонок – 76-й, повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

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Що відомо про Ігнатенка

Ігнатенко повернувся в оренду в "Маріуполь" в серпні цього року. Півзахисник провів три матчі в УПЛ, що не відзначившись результативними діями.

У першій частині сезону 2019/20 Ігнатенко виступав за "Ференцварош" Сергія Реброва. Українець покинув угорський клуб в січні.

Що відомо про Піхальонка

23-річний Піхальонок значився в складі "Шахтаря", однак на поле не виходив.

СК "Дніпро-1" йде на передостанньому місці УПЛ. 3 жовтня команда Ігоря Йовічевіча зіграє проти "Ворскли" у 5 турі УПЛ.