Средства пойдут на ВСУ: Шахтер оштрафует своего футболиста, который лайкнул пост с победой России

Вингер донецкого Шахтера Хусрав Тоиров попал в скандальную ситуации из-за необдуманного поступка в социальной сети. Клуб мгновенно отреагировал на позорное поведение своего футболиста.

В четверг, 21 марта, сборная России победила в товарищеском матче Сербию (4:0). Пост с публикацией в социальной сети лайкнул вингер Шахтера Хусрав Тоиров.

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Реакция Шахтера на скандальный поступок Тоирова

Впоследствии таджикский легионер убрал свой лайк и отписался от российской спортивной страницы. Однако его опрометчивый поступок не остался без внимания.

Донецкий Шахтер отреагировал на ситуацию с Тоировым. Футболист будет наказан за позорный поступок.

"В ФК Шахтер видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением.

Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет отчитываться", – заверили в клубе.

По информации СМИ, зарплата Тоирова в Шахтере составляет примерно 300 тысяч гривен. Поэтому эти деньги пригодятся нашим воинам.

Лайк Тоирова под публикацией о победе России / скриншот