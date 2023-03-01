Донецкий коллектив заинтересован в сотрудничестве с 18-летним таджикским футболистом Хусравом Тоировым. В игроке видят реальную замену Михаилу Мудрику.
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Новая донецкая звездочка
"Горняки" намерены приобрести Тоирова у казахской команды Атырау, за которую выступает молодой таджикский футболист. Контракт Тоирова с его текущей командой истекает в конце 2023 года, однако у Шахтера нет желания ожидать. Скауты украинского коллектива внимательно следят за игрой талантливого игрока.
Transfermark t оценивает Тоирова в 150 тысяч евро. Однако Шахтеру придется отдать гораздо большую сумму, чем "антираусский Хвич", поскольку казахский коллектив будет давить на безусловный талант таджикского футболиста. Тоиров без проблем может перекрыть левый и правый фланг атаки, а также он может сыграть и центрального нападающего.
Карьера Тоирова
- Перспективный игрок начал свой футбольный путь в Таджикистане, но засветился уже в чемпионате Казахстана.
- В текущем сезоне Тоиров провел за Атырау 11 матчей и отдал два ассиста.
- Также футболист провел 6 поединков и забил 1 гол за молодежные сборные Таджикистана U-17 и U-20.