Донецкий коллектив заинтересован в сотрудничестве с 18-летним таджикским футболистом Хусравом Тоировым. В игроке видят реальную замену Михаилу Мудрику.

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Новая донецкая звездочка

"Горняки" намерены приобрести Тоирова у казахской команды Атырау, за которую выступает молодой таджикский футболист. Контракт Тоирова с его текущей командой истекает в конце 2023 года, однако у Шахтера нет желания ожидать. Скауты украинского коллектива внимательно следят за игрой талантливого игрока.

Transfermark t оценивает Тоирова в 150 тысяч евро. Однако Шахтеру придется отдать гораздо большую сумму, чем "антираусский Хвич", поскольку казахский коллектив будет давить на безусловный талант таджикского футболиста. Тоиров без проблем может перекрыть левый и правый фланг атаки, а также он может сыграть и центрального нападающего.

Карьера Тоирова