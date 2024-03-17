Донецкий Шахтер за десять лет сменил не один стадион. Однако в клубе верят, что наступит день, когда “горняки” сыграют в родном городе.

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Палкин: Мечтаем вернуться в Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что возвращение может затянуться на 10-15 лет.

"Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой тоннель – мы знаем, что пойдем этим путем, но каждую неделю знаем, что ситуация может измениться.

Вернуться (в Донецк - 24 Канал) – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, возможно, это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Когда-нибудь все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, что изменит нашу историю", – рассказал Палкин.

Напомним, что свой последний матч на "Донбасс Арене" донецкий Шахтер сыграл 2 мая 2014 года. Тогда "горняки" обыграли мариупольский Ильичевец со счетом 3:1.

К слову. В текущем сезоне Шахтер ведет борьбу за "золото". Сейчас команда Марино Пушича лидирует в турнирной таблице вместе с Кривбассом. У обеих команд по 43 балла, но у "горняков" еще две игры в запасе.