Донецкий Шахтер после турецких сборов вернулся в Украину. Во время зимних сборов команда провела восемь матчей, в которых забила лишь 13 голов.

Лучшим бомбардиром Шахтера во время зимних сборов стал Евгений Коноплянка. Он отличился четыре раза.

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За эти восемь матчей "горняки" дважды не сумели отличиться в воротах соперника – в игре против Црвены Звезды (ничья 0:0) и Слована (поражение 0:1).

Результаты Шахтера во время зимних сборов

Шахтер – Лех (Познань) 1:1

Голы: Коваленко, 90 (пен) – Мархвински, 58

Шахтер – Лудогорец 2:2

Голы: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Иконо, 58, Каули, 60

Шахтер – Силекс 4:1

Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 68, Додо, 90 – Тантуровски, 42

Шахтер – Црвена Звезда 0:0

Шахтер – Мариуполь 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен)

Шахтер – Слован 0:1

Гол: Даниэль, 87

Шахтер – Борац 2:0

Голы: Коноплянка, 39, 41

Напомним, 5 февраля, после последнего матча, Шахтер вернулся в Украину. Главный тренер команды Луиш Каштру дал футболистам два дня отдыха. А уже в понедельник, 8 февраля, команда приступит к подготовке к ближайшему матчу – 13 февраля на выезде против Колоса. Уже 18 февраля дончан ожидает гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби (Тель-Авив).