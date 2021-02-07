Шахтер опубликовал видео всех голов команды на сборах в Турции
Донецкий Шахтер после турецких сборов вернулся в Украину. Во время зимних сборов команда провела восемь матчей, в которых забила лишь 13 голов.
Источник:сайт Шахтера
Лучшим бомбардиром Шахтера во время зимних сборов стал Евгений Коноплянка. Он отличился четыре раза.
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За эти восемь матчей "горняки" дважды не сумели отличиться в воротах соперника – в игре против Црвены Звезды (ничья 0:0) и Слована (поражение 0:1).
Результаты Шахтера во время зимних сборов
- Шахтер – Лех (Познань) 1:1
Голы: Коваленко, 90 (пен) – Мархвински, 58
- Шахтер – Лудогорец 2:2
Голы: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Иконо, 58, Каули, 60
- Шахтер – Силекс 4:1
Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 68, Додо, 90 – Тантуровски, 42
- Шахтер – Црвена Звезда 0:0
- Шахтер – Мариуполь 2:2
Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен)
- Шахтер – Слован 0:1
Гол: Даниэль, 87
- Шахтер – Борац 2:0
Голы: Коноплянка, 39, 41
Напомним, 5 февраля, после последнего матча, Шахтер вернулся в Украину. Главный тренер команды Луиш Каштру дал футболистам два дня отдыха. А уже в понедельник, 8 февраля, команда приступит к подготовке к ближайшему матчу – 13 февраля на выезде против Колоса. Уже 18 февраля дончан ожидает гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби (Тель-Авив).
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