Шахтар опублікував відео усіх голів команди на зборах в Туреччині
Донецький Шахтар після турецьких зборів повернувся до України. Під час зимових зборів команда провела вісім матчів, в яких забила лише 13 голів
Джерело:сайт Шахтаря
Найкращим бомбардиром Шахтаря під час зимових зборів став Євген Коноплянка. Він відзначився чотири рази.
Водночас Футболіст Шахтаря Бондар зробив пропозицію колишній дівчині Супряги: фото
За ці вісім матчів "гірники" двічі не зуміли відзначитися у воротах суперника – у грі проти Црвени Звезди (нічия 0:0) та Слована (поразка 0:1).
Результати Шахтаря під час зимових зборів
- Шахтар – Лех (Познань) 1:1
Голи: Коваленко, 90 (пен) – Мархвінськи, 58
- Шахтар – Лудогорець 2:2
Голи: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Іконо, 58, Каулі, 60
- Шахтар – Сілекс 4:1
Голи: Алан Патрік, 55, Корнієнко, 65, Степаненко, 68, Додо, 90 – Тантуровськи, 42
- Шахтар – Црвена Звезда 0:0
- Шахтар – Маріуполь 2:2
Голи: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен)
- Шахтар – Слован 0:1
Гол: Даніель, 87
- Шахтар – Борац 2:0
Голи: Коноплянка, 39, 41
Нагадаємо, 5 лютого, після останнього матчу, Шахтар повернувся до України. Головний тренер команди Луїш Каштру дав футболістам два дні відпочинку. А вже у понеділок, 8 лютого, команда приступить до підготовки до найближчого матчу – 13 лютого на виїзді проти Колоса. Вже 18 лютого на донеччан очікує гостьовий матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Тель-Авів).
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Заростає бур'яном: у мережі показали, як зараз виглядає "Донбас Арена" – фото1 лютого , 21:17
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11