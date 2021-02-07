Донецький Шахтар після турецьких зборів повернувся до України. Під час зимових зборів команда провела вісім матчів, в яких забила лише 13 голів

Найкращим бомбардиром Шахтаря під час зимових зборів став Євген Коноплянка. Він відзначився чотири рази.

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За ці вісім матчів "гірники" двічі не зуміли відзначитися у воротах суперника – у грі проти Црвени Звезди (нічия 0:0) та Слована (поразка 0:1).

Результати Шахтаря під час зимових зборів

Шахтар – Лех (Познань) 1:1

Голи: Коваленко, 90 (пен) – Мархвінськи, 58

Шахтар – Лудогорець 2:2

Голи: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Іконо, 58, Каулі, 60

Шахтар – Сілекс 4:1

Голи: Алан Патрік, 55, Корнієнко, 65, Степаненко, 68, Додо, 90 – Тантуровськи, 42

Шахтар – Црвена Звезда 0:0

Шахтар – Маріуполь 2:2

Голи: Коноплянка, 4, Фернандо, 90 – Бондаренко, 51, Кащук, 67 (пен)

Шахтар – Слован 0:1

Гол: Даніель, 87

Шахтар – Борац 2:0

Голи: Коноплянка, 39, 41

Нагадаємо, 5 лютого, після останнього матчу, Шахтар повернувся до України. Головний тренер команди Луїш Каштру дав футболістам два дні відпочинку. А вже у понеділок, 8 лютого, команда приступить до підготовки до найближчого матчу – 13 лютого на виїзді проти Колоса. Вже 18 лютого на донеччан очікує гостьовий матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі (Тель-Авів).