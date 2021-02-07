Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондар сделал предложение выйти замуж своей девушке Даше Савиной.

Трогательные фотографии вместе со своей избранницей защитник сборной Украины опубликовал в инстаграме. В кадре счастливая пара смотрит на огненный фейерверк из слов "Выходи за меня!".

Смотрите также: Девушка футболиста Шахтера Бондара снялась в горячей фотосессии

"Самое главное "да" в моей жизни. Я люблю тебя, Даша Савина", – написал Бондар под снимками.



Валерий Бондар сделал предложения Даше Савиной / Фото: instagram.com/valeriybondar_44