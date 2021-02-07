Футболист Шахтера Бондар сделал предложение бывшей девушки Супряги: фото
Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондар сделал предложение выйти замуж своей девушке Даше Савиной.
Источник:24 канал
Трогательные фотографии вместе со своей избранницей защитник сборной Украины опубликовал в инстаграме. В кадре счастливая пара смотрит на огненный фейерверк из слов "Выходи за меня!".
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"Самое главное "да" в моей жизни. Я люблю тебя, Даша Савина", – написал Бондар под снимками.
Валерий Бондар сделал предложения Даше Савиной / Фото: instagram.com/valeriybondar_44
- Об отношениях футболиста и телеведущей стало известно в августе 2020 года. Ранее Савина встречалась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой.
- В прошлом Дарья профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских вузов на двух специальностях.
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