Шахтер оплатил реабилитацию в Барселоне для воина ВСУ, который получил травму головы под Авдеевкой

Донецкий клуб вызвался помочь Виталию Шумею, командовавшему ЗРК во время боев в Донецкой области. Воин ВСУ теперь проходит лечение в одной из лучших клиник мира.

Украинское спортивное сообщество активно помогает армии с начала войны против России. Важное участие в этом участвует и донецкий Шахтер.

По теме Любимая футболиста Шахтера дала вспыльчивый комментарий о фанатах УПЦ МП: эмоциональное видео

Еще в декабре прошлого года "горняки" финансировали операцию по морпеху "Азовстали" Михаила Дианова. Теперь клуб сообщил о спонсировании медицинской помощи для еще одного защитника Украины.

Шахтер взял на себя все расходы по лечению воина ВСУ Виталия Шумея. Он проходит реабилитацию в Институте Гуттманна в Барселоне, одном из ведущих центров нейрореабилитации в мире и крупнейшем в Европе.

Кто такой Виталий Шумей

Виталий Шумей родился в Сумской области. После полномасштабного вторжения России в Украину он являлся командиром зенитно-ракетного комплекса. В августе под Авдеевкой боец получил минно-взрывную травму головы, из-за чего упустил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.

Читайте также Виртуальное удовольствие: Динамо и Шахтер будут представлены в новой игре EA Sports FC

Виталий перенес три операции и лечился в Днепре, Киеве, а затем в Чернигове. Все время рядом с героем находился его отец Сергей Шумей, который во всем помогает прикованному к кровати сыну. Именно после того, как Шахтер узнал историю Виталия, клуб инициировал его транспортировку и лечение в Барселоне.

Напомним, что "горняки" уже девять лет не могут проводить игры на домашней "Донбасс Арене" из-за оккупации Донецка Россией. За это время клуб пять раз становился чемпионом Украины и дважды доходил до полуфинала Лиги Европы.