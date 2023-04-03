В комментарии для 5 канала девушка выплеснула все свои эмоции о любви немалого количества граждан Украины к скандальной УПЦ МП, которую 29 марта выселяли из Киево-Печерской лавры. Ирина выделила три основных критерия, которые полностью выгонят из нашей страны все, что связано со страной-агрессора – язык, вера и армия.

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"Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю!"

Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность. Армия, язык, вера! Когда это все поймут?,

– с непониманием сказала любимая футболиста "горняков".

Также любимая футболиста донецкого Шахтера Дмитрия Топалова, сама родом из Мариуполя, шокирована, как среди толпы пожилых людей невооруженным глазом можно заметить немалое количество молодежи. Ирина заметила, что не понимает, чем руководствуются такие молодые люди.

90% людей старые, но есть и молодые...Я вообще по этому в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю! Им этот бл**ь патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте". Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту "святую" войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Что это? Как это? Как это может происходить? Что им там упаривают?,

– подытожила девушка Топалова.

Видео эмоционального комментария любимой Топалова о фанатах УПЦ МП

Кто же такая Ирина, та самая девушка из пылкого видео? Ирина оказалась любимой футболиста донецкого Шахтера Дмитрия Топалова. С фото "горняка" в инстаграмме можно понять, что пара встречается уже далеко не первый год.

Страница Ирины в инстаграмме является частным. Только можно понять, что любимая футболиста дончан работает в сфере моделинга.



Дмитрий Топалов вместе с любимой / Фото из инстаграмма футболиста

Что известно о ее любимом Дмитрии Топалове