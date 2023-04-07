Українська спортивна спільнота активно допомагає армії з початку війни проти Росії. Важливу участь у цьому бере і донецький Шахтар.

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Ще у грудні минулого року "гірники" фінансували операцію до морпіху "Азовсталі" Михайла Діанова. Тепер же клуб повідомив про спонсорування медичної допомоги для ще одного захисника України.

Шахтар взяв на себе всі витрати на лікування воїна ЗСУ Віталія Шумея. Він проходить реабілітацію в Інституті Гуттманн в Барселоні, одному з провідних центрів нейрореабілітації у світі та найбільшому в Європі.

Хто такий Віталій Шумей

Віталій Шумей народився на Сумщині. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був командиром зенітно-ракетного комплексу. У серпні під Авдіївкою боєць зазнав мінно-вибухової травми голови, через що втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти.

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Віталій переніс три операції та лікувався в Дніпрі, Києві, а потім у Чернігові. Весь час поруч з героєм перебував його батько Сергій Шумей, який в усьому допомагає прикутому до ліжка синові. Саме після того, як Шахтар дізнався про історію Віталія, клуб ініціював його транспортування та лікування у Барселоні.

Нагадаємо, що "гірники" вже дев'ять років не можуть проводити ігри на домашній "Донбас Арені" через окупацію Донецька Росією. За цей час клуб п'ять разів ставав чемпіоном України, а також двічі доходив до півфіналу Ліги Європи.