Открытый в 2009 году в Донецке футбольный стадион "Донбасс Арена" находится в запустении и зарастает бурьяном.

Источник: твиттер-аккаунт "Люфт Ганза"

В социальной сети были опубликованы снимки, сделанные в январе 2021 года. На них можно увидеть, что окрестности стадиона продолжают зарастать бурьяном.

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"Донбасс Арена" в январе 2021 / Фото: "Люфт Ганза"

История и последний матч на "Донбасс Арене"

"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году. Ее емкость составляет 51,5 тысячи зрителей.

2 мая 2014 года был сыгран последний матч на "Донбасс Арене". Шахтер дома обыграл тогда еще Ильичевец 3:1. Гол забил Дуглас Коста на 82-й минуте.

Шахтер же на этом стадионе сыграл 102 матча, в которых одержал 80 побед (еще 14 ничьих и 8 поражений). При этом 20 матчей подряд Шахтер здесь только выигрывал. За пять лет, что команда выступала на "Донбасс Арене", "горняки" забили 238 голов, пропустив лишь 50.

После этого Шахтер сначала проводил домашние матчи во Львове на одноименной арене, но из-за отсутствия достаточной поддержки местных болельщиков переехал в Харьков в 2017 году. С 2020 года "горняки" принимают своих соперников на столичном НСК "Олимпийский".