Защитник Шахтера перешел в мадридский Реал

Бразилец будет выступать за мадридский клуб до конца сезона 2022/2023 на правах аренды. По условиям соглашения у Реала также опция выкупа футболиста.

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Винисиус присоединился к Шахтеру в январе 2022 года и прошел с командой сборы, однако не успел дебютировать в официальных матчах. 23 февраля ему исполнилось 18 лет.

Бразилец пока не сможет играть за первую команду в Ла Лиге, поскольку использована квота на трех футболистов, не являющихся гражданами Евросоюза: Винисиус Джуниор, Родриго и Милитао.

Тем не менее до 1 апреля Тобиас может быть дозаявлен на матче Лиги чемпионов, поскольку УЕФА разрешил вносить в заявку игроков из Украины.

В Испании он поначалу будет выступать во второй команде Реала.

Ранее отмечалось, что Реал сможет выкупить Тобиас за 18 миллионов евро. Стоимость аренды будет составлять 2 миллиона евро. Игрок обошелся Шахтеру в 6 миллионов евро.