Захисник Шахтаря перейшов до мадридського Реала

Бразилець виступатиме за мадридський клуб до кінця сезону-2022/2023 на правах оренди. За умовами угоди в Реала також є опція викупу футболіста.

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Вінісіус долучився до Шахтаря в січні 2022 року та пройшов з командою збори, проте не устиг дебютувати в офіційних матчах. 23 лютого йому виповнилось 18 років.

Бразилець поки що не зможе грати за першу команду в Ла Лізі, оскільки використана квота на трьох футболістів, які не є громадянами Євросоюзу: Вінісіус Джуніор, Родріго та Мілітао.

Проте до 1 квітня Тобіас може буде дозаявлений на матчі Ліги чемпіонів, оскільки УЄФА дозволив вносити в заявку гравців з України.

В Іспанії він спочатку буде виступати у другій команді Реалу.

Раніше зазначалося, що Реал зможе викупити Тобіаса за 18 мільйонів євро. Вартість оренди становитиме 2 мільйони євро. Гравець обійшовся Шахтарю в 6 мільйонів євро.