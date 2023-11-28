Шахтер U19 – Антверпен U19 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад, 69 (автогол), Савин, 83 – Вандеплас, 60

Основная команда Шахтера готовится к матчу Лиги чемпионов против Антверпена. Между тем, параллельно "горняки" U-19 продолжают выступления в Юношеской лиге УЕФА, пишет 24 канал.

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Доказали статус фаворита

Календарь и соперники в этом турнире отражают взрослую ЛЧ. Шахтер оказался в группе с Барселоной, Порту и Антверпеном и в предпоследнем туре "принимал" бельгийцев.

В прошлых играх подопечные Алексея Белика набрали всего три очка, как раз благодаря волевой победе в Бельгии. На этот раз Шахтер тоже считался фаворитом, что он и доказал на поле.

"Горняки" открыли счет уже на 7 минуте усилиями Ющенко. Игра проходила без явного преимущества одной из команд, но в середине второго тайма соперник сравнял счет.

Впрочем, развить успех бельгийцы не смогли, еще и сами себя добили на 69 минуте. Автогол в свои ворота записал игрок Антверпена Эльмажад. После этого украинцы комфортно довели матч до победы, к концу встречи отличился еще и Савин.

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"Горнякам" поможет только чудо

Шахтер теперь имеет в своем активе 6 очков и может надеяться разве что на удивление, чтобы попасть в плей-офф. Порту 9 баллов, а Барселона – 12 и обе эти команды сойдутся сегодня вечером.

Для прохода дальше дончанам необходимо поражение Порту, а также собственная победа над португальцами в последнем туре с разницей в 4 или более голов. Первую очную встречу "горняки" проиграли со счетом 1:4.

Видеообзор матча Шахтер U-19 – Антверпен U-19