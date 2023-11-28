Шахтер в матче против Антверпена может обеспечить себе участие в еврокубках весной 2024 года. Для этого будет достаточно не проиграть сопернику, и тогда "горняки" гарантированно не опустятся ниже третьего места, которое дает право сыграть в плей-офф Лиги Европы. А если удастся победить, то можно будет посоревноваться и за место в плей-офф Лиги чемпионов.

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По результатам матча против Антверпена (и частично от результата матча Барселона – Порту) и будет известно, на что может рассчитывать украинская команда в дальнейшем.

Важно! Матч Шахтер – Антверпен начнется в 19.45.

Это будет вторая встреча в истории между Шахтером и Антверпеном. Первая была во втором туре Лиги чемпионов. Тогда на выезде "оранжево-черные" уступали после первого тайма 2:0, но во втором забили трижды и победили. Хотя матч мог закончиться и вничью, ведь Антверпен уже в компенсированное время получил право на пенальти. Но Алдервейрелд не реализовал удар с отметки.

Напомним, что матч Шахтер – Антверпен состоится в немецком городе Гамбург на "Фолькспаркштадионе". Там "горняки" принимают своих соперников в еврокубках в этом сезоне.

Смотреть онлайн матч Шахтер – Антверпен в Украине можно будет на платформе Megogo и Volia TV. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Антверпен. Здесь также будут опубликованы голы матча, а по окончании – видеообзор всей игры.