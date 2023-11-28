Шахтар U19 – Антверпен U19 3:1

Голи: Ющенко, 7, Ельмажад, 69 (автогол), Савін, 83 – Вандеплас, 60.

Основна команда Шахтаря готується до матчу Ліги чемпіонів проти Антверпена. Тим часом паралельно "гірники" U-19 продовжують виступи у Юнацькій лізі УЄФА, пише 24 канал.

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Довели статус фаворита

Календар та суперники у цьому турнірі віддзеркалюють дорослу ЛЧ. Шахтар опинився у групі з Барселоною, Порту та Антверпеном і у передостанньому турі "приймав" бельгійців.

У минулих іграх підопічні Олексія Бєліка набрали лише три очки, як раз завдяки вольовій перемозі в Бельгії. Цього разу Шахтар також вважався фаворитом, що він і довів на полі.

"Гірники" відкрили рахунок вже на 7 хвилині зусиллями Ющенка. Гра відбувалась без явної переваги однієї з команд, але в середині другого тайму суперник зрівняв рахунок.

Втім розвинути успіх бельгійці не змогли, ще і самі себе добили на 69 хвилині. Автогол у свої ворота записав гравець Антверпена Ельмажад. Після цього українці комфортно довели матч до перемоги, під кінець зустрічі відзначився ще і Савін.

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"Гірникам" дпоможе лише диво

Шахтар тепер має у своєму активі 6 очок і може сподіватися хіба що на диво, щоб потрапити у плей-оф. Порту має 9 балів, а Барселона – 12 і обидві ці команди зійдуться сьогодні ввечері.

Для проходу далі донеччанам необхідна поразка Порту, а також власна перемога над португальцями в останньому турі з різницею аж у 4 чи більше голів. Першу очну зустріч "гірники" програли з рахунком 1:4.