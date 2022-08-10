Шахтер – Аль-Адала 1:0

Шахтер постепенно готовится к началу сезона в УПЛ и Лиге чемпионов. Команда Игоря Йовичевича вышла напрямую в группу ЛЧ, поэтому начнет свой евросезон позже других украинских клубов.

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Тем временем дончане продолжают играть благотворительные матчи. Сегодня утром "горняки" провели спарринг против клуба Аль-Адала из Саудовской Аравии. Команда выступала в прошлом году во втором дивизионе, но заняла 2-е место и теперь сыграет в элите.

"Горняки" спокойно раскатали соперника, хотя и выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил защитник аравийцев в свои ворота после прострела от Сикана, пишет 24 канал.

Лучшие моменты матча Шахтер – Аль-Адала:

Благотворительные матчи Шахтера

Это первая победа Игоря Йовичевича во главе дончан. В общем, это уже пятый благотворительный матч за лето, до этого Шахтер получил две ничьи и два поражения:

Фортуна Ситтард (3:3)

Аякс (1:3)

Утрехт (2:2)

Рома (0:5)

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"Горняки" начнут выступления в Лиге чемпионов по групповой стадии. Первый матч пройдет 6 или 7 сентября. Может оказаться и киевское Динамо. Подопечные Мирчи Луческу уже прошли Фенербахче и Штурм в квалификации, а теперь поспорят с Бенфикой за право выйти в основную стадию.