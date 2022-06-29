Возвращение бывших "горняков"

Донецкий клуб пытается решить появившиеся после 24 февраля кадровые проблемы. Иностранные футболисты не хотят возвращаться в страну, где идет война. Поэтому "горнякам" придется хорошо подумать, кем заменить легионеров, если те не согласятся приехать в расположение команды.

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Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в ближайшее время в команду может вернуться Андрей Тотовицкий.

Также украинский гранд работает над возвращением из аренды нападающего Даниила Сикан из немецкой Ганзы. Ведущий "ТаТоТаке" отметил, что Шахтер может вернуть Богдана Вьюника и Лассину Траоре.

Не исключено, что оранжево-черную футболку снова наденет Александр Зубков, с 2020 года выступающий за венгерский Ференцварош. Также из Венгрии клуб может вернуть Ивана Петряка.

В сезоне 2022/2023 Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Поэтому донецкому клубу нужно подойти к еврокубкам в боевом составе. Именно выступать на евроарене Шахтер хочет привлечь своих легионеров, ищущих новые команды.

Футбольная карьера Тотовицкого может пойти вверх