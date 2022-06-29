Возвращение бывших "горняков"
Донецкий клуб пытается решить появившиеся после 24 февраля кадровые проблемы. Иностранные футболисты не хотят возвращаться в страну, где идет война. Поэтому "горнякам" придется хорошо подумать, кем заменить легионеров, если те не согласятся приехать в расположение команды.
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Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в ближайшее время в команду может вернуться Андрей Тотовицкий.
Также украинский гранд работает над возвращением из аренды нападающего Даниила Сикан из немецкой Ганзы. Ведущий "ТаТоТаке" отметил, что Шахтер может вернуть Богдана Вьюника и Лассину Траоре.
Не исключено, что оранжево-черную футболку снова наденет Александр Зубков, с 2020 года выступающий за венгерский Ференцварош. Также из Венгрии клуб может вернуть Ивана Петряка.
В сезоне 2022/2023 Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Поэтому донецкому клубу нужно подойти к еврокубкам в боевом составе. Именно выступать на евроарене Шахтер хочет привлечь своих легионеров, ищущих новые команды.
Футбольная карьера Тотовицкого может пойти вверх
- У 29-летнего атакующего полузащитника уже есть опыт выступлений в футболке дончан. В 2010 году Тотовицкий перешел в структуру Шахтера, подписав контракт с третьей командой "горняков".
- Поиграл за Шахтер-2, а в 2016 году перешел в главную команду. Однако закрепиться в составе гранда не смог. Отправился в аренду в бельгийский Кортрейк и Мариуполь.
- Зимой 2020 перешел в черниговскую Десну. Через два года на правах свободного агента перебрался в Колосс. С клубом из Ковалевки контракт до 30 конца 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 сыграл за Колос 14 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.