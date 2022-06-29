Маловероятный переезд в ОАЭ
По информации журналиста Михаила Спиваковского, руководство Динамо разговаривало с одним из лидеров команды Сергеем Сидорчуком. "Бело-синие" хотят пролонгировать контракт с капитаном, ведь соглашение футболиста истекает 30 июня 2023-го.
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Аль-Айн хотел переманить игрока в свой клуб. Правда, речь шла только об аренде на шесть месяцев. Сергей Ребров лично заинтересован в таком переходе. Вряд ли эмиратскому клубу удастся сделать заманчивое предложение Сидорчуку, чтобы тот покинул киевскую команду.
Аль-Айн под руководством украинского наставника стал чемпионом страны. Эмиратский клуб воспользовался пунктом пролонгации контракта украинского специалиста еще на год.
Что известно о карьере Сидорчука в Динамо
- В 2013 году Сергей Сидорчук впервые надел футболку Динамо. Но перешел во вторую команду киевлян.
- Через шесть месяцев переключился на выступления в главной команде. С тех пор не менял клуб.
- В прошлом сезоне, который из-за войны войны был закончен досрочно, провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал такое же количество результативных передач.
- Сыграл за сборную Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций. Из-за чего получил 10 дней отпуска после выступлений за главную команду страны.