Повернення колишніх "гірників"
Донецький клуб намагається вирішити кадрові проблеми, які з'явились після 24 лютого. Іноземні футболісти не хочуть повертатись у країну, де відбувається війна. Тому "гірникам" доведеться добре подумати, ким замінити легіонерів, якщо ті не погодяться приїхати у розташування команди.
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Як повідомляє журналіст Михайло Співаковський, найближчим часом у команду може повернутись Андрій Тотовицький.
Також український гранд працює над поверненням з оренди нападника Данила Сікан із німецької Ганзи. Ведучий "ТаТоТаке" зауважив, що Шахтар може повернути Богдана В'юнника та Лассіну Траоре.
Не виключено, що помаранчево-чорну футболку знову одягне Олександр Зубков, який з 2020-го року виступає за угорський Ференцварош. Також із Угорщини клуб може повернути Івана Петряка.
У сезоні-2022/2023 Шахтар зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. Тому донецькому клубу потрібно підійти до єврокубків у бойовому складі. Саме виступати на євроарені Шахтар хоче привабити своїх легіонерів, які шукають нові команди.
Футбольна кар'єра Тотовицького може піти вгору
- 29-річний атакувальний півзахисник вже має досвід виступів у футболці донеччан. У 2010-му Тотовицький перейшов у структуру Шахтаря, підписавши контракт із третьою командою "гірників".
- Пограв за Шахтар-2, а у 2016-му перейшов у головну команду. Однак закріпитись у складі гранда не зумів. Помандрував в оренди у бельгійський Кортрейк та Маріуполь.
- Взимку 2020-го перейшов у чернігівську Десну. Через два роки на правах вільного агента перебрався у Колос. Із клубом із Ковалівки має контракт до 30 кінця 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 зіграв за Колос 14 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.