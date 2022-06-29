Повернення колишніх "гірників"

Донецький клуб намагається вирішити кадрові проблеми, які з'явились після 24 лютого. Іноземні футболісти не хочуть повертатись у країну, де відбувається війна. Тому "гірникам" доведеться добре подумати, ким замінити легіонерів, якщо ті не погодяться приїхати у розташування команди.

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Як повідомляє журналіст Михайло Співаковський, найближчим часом у команду може повернутись Андрій Тотовицький.

Також український гранд працює над поверненням з оренди нападника Данила Сікан із німецької Ганзи. Ведучий "ТаТоТаке" зауважив, що Шахтар може повернути Богдана В'юнника та Лассіну Траоре.

Не виключено, що помаранчево-чорну футболку знову одягне Олександр Зубков, який з 2020-го року виступає за угорський Ференцварош. Також із Угорщини клуб може повернути Івана Петряка.

У сезоні-2022/2023 Шахтар зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. Тому донецькому клубу потрібно підійти до єврокубків у бойовому складі. Саме виступати на євроарені Шахтар хоче привабити своїх легіонерів, які шукають нові команди.

Футбольна кар'єра Тотовицького може піти вгору