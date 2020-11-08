В девятом туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Динамо" на НСК "Олимпийский" (3:0).

Этот результат помог "горнякам" обойти киевлян по количеству побед в личных противостояниях чемпионата Украины. "Оранжево-черные" выиграли 25 встреч, "бело-синие" – 24, пишет 24 канал.

Как это было "Шахтер" впервые победил "Динамо" при Луческу и восстановил интригу в УПЛ: видео

Разница забитых мячей между командами также всего в один. У "Шахтера" их 82, у "Динамо" – 81. 17 раз в очных встречах фиксировалась ничья.

Динамо – Шахтер: главное

"Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.