"Шахтер" обошел "Динамо" по количеству побед в личных встречах чемпионата Украины
В девятом туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Динамо" на НСК "Олимпийский" (3:0).
Этот результат помог "горнякам" обойти киевлян по количеству побед в личных противостояниях чемпионата Украины. "Оранжево-черные" выиграли 25 встреч, "бело-синие" – 24, пишет 24 канал.
Как это было "Шахтер" впервые победил "Динамо" при Луческу и восстановил интригу в УПЛ: видео
Разница забитых мячей между командами также всего в один. У "Шахтера" их 82, у "Динамо" – 81. 17 раз в очных встречах фиксировалась ничья.
Динамо – Шахтер: главное
"Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1 мая 2016 года. Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.
- Жуниор Мораес на 34-й минуте головой открыл счет после подачи Додо.
- В конце 1-го тайма Монзуль после просмотра видеоповтора удалила Сидорова за фол против Корниенка.
- На 66-й минуте Степаненко удвоил счет дальним ударом и с помощью рикошета от Маркоса Антонио. Гол записали на бразильца.
- Алан Патрик на 73-й минуте ударом за пределами штрафной сделал счет разгромным – 3:0.
Поделиться новостью