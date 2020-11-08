У дев'ятому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" розгромив "Динамо" на НСК "Олімпійський" (3:0).

Цей результат допоміг "гірникам" обійти киян за кількістю перемог в особистих протистояннях чемпіонату України. "Помаранчево-чорні" виграли 25 зустрічей, "біло-сині" – 24, пише 24 канал.

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Різниця забитих м'ячів між командами також всього в один. У "Шахтаря" їх 82, у "Динамо" – 81. 17 разів у очних зустрічах фіксувалася нічия.

Динамо – Шахтар: головне

"Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Це найбільша поразка "біло-синіх" в рамках УПЛ з 1 травня 2016 року. Тоді столичний клуб також програв "Шахтарю", і з таким же рахунком.