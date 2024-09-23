Колос – Заря 1:0

Гол: Третьяков, 62.

С началом сезона-2024/2025 команда из Ковалевки не получала ни одной победы и разместилась довольно низко в турнирной таблице. Заря также довольно неудачно начала новый сезон, пишет 24 канал.

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Спасательный мяч Колоса

С началом матча хозяева начали доминировать на поле и создавать моменты у ворот Зари. "Мужики" пытались отвечать быстрыми контратаками, но не получалось.

Впоследствии Вантух пытался записать на счет Зари забитый мяч, однако его удар Пахолюк перевел на угловой.

До конца первого тайма команды лишь обменялись моментами, однако забить ни одна из них так и не смогла.

На 59-й минуте Третьяков забил гол за Колос, однако его отменили из-за офсайда у ассиста. Однако уже на 62-й минуте Третьяков среагировал на удар Боливара и точно пробил в ворота головой. Этот мяч команде из Ковалевки уже засчитали.

Впоследствии Заря шла в массированные атаки, однако не смогла реализовать ни один из созданных моментов. У Колоса до конца второго тайма также было еще несколько моментов.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча Колос – Заря

Отметим, что сегодня, 23 сентября, также состоится противостояние Шахтер – Оболонь.