Донецкий Шахтер в четверг, 14 января, выйдет из отпуска. В течение трех дней игроки первой команды соберутся в Киеве.

Планы Шахтера

С 14-го по 16 число запланировано медицинское обследование в трех группах. Кроме того, в эти дни футболисты "горняков" начнут занятия в тренажерном зале. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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16 января "оранжево-черные" пройдут тестирование на коронавирус. На следующий день команда отправится на первый зимний сбор в Турцию.

Первый зимний сбор продлится до 26 января и включит в себя 4 контрольных матча: с Лехом, Лудогорецом, Марибором и Слованом.

После завершения первого этапа подготовки Шахтер вернется в Украину на несколько дней, а затем снова отправится в Турцию.