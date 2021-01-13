Донецький Шахтар у четвер, 14 січня, вийде з відпустки. Протягом трьох днів гравці першої команди зберуться в Києві.

Плани Шахтаря

З 14-го по 16 число заплановано медичне обстеження в трьох групах. Крім того, в ці дні футболісти "гірників" розпочнуть заняття в тренажерному залі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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16 сiчня "оранжево-чорні" пройдуть тестування на коронавірус. На наступний день команда відправиться на перший зимовий збір до Туреччини.

Перший зимовий збір триватиме до 26 січня і включить 4 контрольні матчі: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і Слованом.

Після завершення першого етапу підготовки Шахтар повернеться в Україну на кілька днів, а потім знову відправиться до Туреччини.