Шахтер объявил о трансфере экс-игрока Барселоны Марлона

Донецкий Шахтер объявил о приходе третьего летнего новичка. Ряды украинского клуба официально усилил бразильский футболист Марлон.
Шахтер купил защитника
Марлон перешел в Шахтер из итальянского клуба Сассуоло. Именно Сассуоло в прошлом сезоне возглавлял новый тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.
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Новичок "горняков" заключил контракт сроком на 5 лет. 25-летний Марлон играет на позиции центрального защитника.
Шахтер не раскрывает другие детали перехода. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марлона в 6,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Марлон отыграл 25 матчей за Сассуоло.
Что известно о Марлоне
Футболист начинал карьеру на высшем уровне в составе Флуминенсе (69 матчей).
Летом 2016-го был арендован Барселоной на год с правом выкупа и по истечении этого периода подписал с "сине-гранатовыми" трехлетний контракт (провел 2 игры в Ла Лиге и дебютировал в Лиге чемпионов).
В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал во Франции за Ниццу (27 поединков), а летом 2018 года перешел в Сассуоло (66 игр во всех турнирах, 1 гол).
Третий новичок Шахтера
- Марлон стал третьим новичком Шахтера после прихода Роберто Де Дзерби.
- Ранее ряды "горняков" усилил Педриньо. Он перешел в Шахтер из португальской Бенфики. Также Шахтер приобрел нападающего амстердамского Аякса Лассина Траоре.