Шахтер объявил о трансфере экс-игрока Барселоны Марлона

Донецкий Шахтер объявил о приходе третьего летнего новичка. Ряды украинского клуба официально усилил бразильский футболист Марлон.

Шахтер купил защитника

Марлон перешел в Шахтер из итальянского клуба Сассуоло. Именно Сассуоло в прошлом сезоне возглавлял новый тренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

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Новичок "горняков" заключил контракт сроком на 5 лет. 25-летний Марлон играет на позиции центрального защитника.

Шахтер не раскрывает другие детали перехода. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марлона в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Марлон отыграл 25 матчей за Сассуоло.

Что известно о Марлоне

Футболист начинал карьеру на высшем уровне в составе Флуминенсе (69 матчей).

Летом 2016-го был арендован Барселоной на год с правом выкупа и по истечении этого периода подписал с "сине-гранатовыми" трехлетний контракт (провел 2 игры в Ла Лиге и дебютировал в Лиге чемпионов).

В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал во Франции за Ниццу (27 поединков), а летом 2018 года перешел в Сассуоло (66 игр во всех турнирах, 1 гол).

Третий новичок Шахтера