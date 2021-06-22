По информации журналиста, миланцам будет непросто приобрести украинца.

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Интересно, что параллельно с Малиновским миланцы прорабатывают еще один вариант с игроком Аталанты – говорится о полузащитнике бергамаско Йосипе Иличиче.

Мощный сезон Малиновского