"Шахтер" неожиданно снизил цену на футболиста сборной Украины
Донецкий "Шахтер" существенно снизил цену на 25-летнего украинского левого защитника Эдуарда Соболя.
"Горняки" готовы продать защитника в Бельгию за 3 миллиона евро, вместо ранее необходимых четырех, сообщает Voetbal Belgie.
Смотрите также: Красивый результативный пас Соболя помог "Брюгге" уничтожить соперника: видео
В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 3 матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
Карьера Эдуарда Соболя в "Брюгге"
- Соболь заявил, что хочет выступать за "Брюгге", так как там его все устраивает.
- "Брюгге" досрочно стал чемпионом Бельгии и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
- Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. Бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.
- Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.