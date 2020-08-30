Донецкий "Шахтер" существенно снизил цену на 25-летнего украинского левого защитника Эдуарда Соболя.

"Горняки" готовы продать защитника в Бельгию за 3 миллиона евро, вместо ранее необходимых четырех, сообщает Voetbal Belgie.

Смотрите также: Красивый результативный пас Соболя помог "Брюгге" уничтожить соперника: видео

В текущем сезоне Соболь провел за "Брюгге" 3 матча во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Карьера Эдуарда Соболя в "Брюгге"