Защитник сборной Украины Эдуард Соболь хорошо начал новый сезон в "Брюгге". Футболист стал соавтором первого гола команды во встрече.

Во втором матче чемпионата Бельгии "Брюгге" сыграл на выезде с "Эйпеном", сообщает 24 канал.

Вот так: Украинец Михайличенко забил дебютный гол за "Андерлехт": видео

Удачные действия украинца

Соболь вышел в стартовом составе команды. Уже на 14-й минуте украинец сумел записать на свой счет результативную передачу. Эдуард отдал мяч в штрафную соперника, а там Баджи ударом с лету пробил голкипера хозяев. Добавим, что гол получился несколько курьезным из-за того, что мяч пролетел между ног вратаря.

Во втором тайме "черно-синие" забили еще три мяча, дублем отметился Диатта и еще один гол записал в свой актив Вормер – 0:4.

Для "Брюгге" эта победа стала первой в сезоне. Сейчас клуб поднялся на 6 место в таблице.

Добавим, в следующем туре клуб Соболя будет соревноваться с новичком соревнований "Беерсхотом", который удачно начался сезон и имеет 100-процентный показатель из двух побед.

"Брюгге" же в первом туре неожиданно уступил "Шарлеруа" – 0:1.

По итогам прошлого сезона Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии.

Результативный пас Соболя: смотрите видео