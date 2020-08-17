Красивый результативный пас Соболя помог "Брюгге" уничтожить соперника: видео
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь хорошо начал новый сезон в "Брюгге". Футболист стал соавтором первого гола команды во встрече.
Во втором матче чемпионата Бельгии "Брюгге" сыграл на выезде с "Эйпеном", сообщает 24 канал.
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Удачные действия украинца
Соболь вышел в стартовом составе команды. Уже на 14-й минуте украинец сумел записать на свой счет результативную передачу. Эдуард отдал мяч в штрафную соперника, а там Баджи ударом с лету пробил голкипера хозяев. Добавим, что гол получился несколько курьезным из-за того, что мяч пролетел между ног вратаря.
Во втором тайме "черно-синие" забили еще три мяча, дублем отметился Диатта и еще один гол записал в свой актив Вормер – 0:4.
Для "Брюгге" эта победа стала первой в сезоне. Сейчас клуб поднялся на 6 место в таблице.
Добавим, в следующем туре клуб Соболя будет соревноваться с новичком соревнований "Беерсхотом", который удачно начался сезон и имеет 100-процентный показатель из двух побед.
"Брюгге" же в первом туре неожиданно уступил "Шарлеруа" – 0:1.
По итогам прошлого сезона Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии.
Результативный пас Соболя: смотрите видео