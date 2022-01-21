МТК Будапешт – Шахтер 3:0

Голы: Миовски, 11, 82, Микнецки, 24

Смотрите также Шахтер не взял Коноплянку на сборы в Турцию: СМИ назвали новый клуб украинца

После пяти дней тренировок подопечные Роберто Де Дзерби провели контрольный матч против МТК Будапешт. "Горняки" "всухую" проиграли этот матч, пропустив три мяча.

Контрольные матчи "горняков"

Во время первых сборов в Турции Шахтер проведет еще три контрольных матча:

24 января, 16:00. Шахтер – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия);

28 января, 16:00. Шахтер – Шахтер (Солигорск, Беларусь);

31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия).

Все матчи будут показаны в прямом эфире Shakhtar TV. Первый этап подготовки в Турции продлится до 2 февраля.