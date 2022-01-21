МТК Будапешт – Шахтар 3:0

Голи: Міовскі, 11, 82, Мікньоцкі, 24

Дивіться також Шахтар не взяв Коноплянку на збори до Туреччини: ЗМІ назвали новий клуб українця

Після п'яти днів тренувань підопічні Роберто Де Дзербі провели контрольний матч проти МТК Будапешт. "Гірники" "всуху" програли цей матч, пропустивши три м'ячі.

Контрольні матчі "гірників"

Під час перших зборів у Туреччині Шахтар проведе ще три контрольні матчі:

24 січня, 16.00. Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія);

28 січня, 16.00. Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь);

31 січня, 16.00. Шахтар – Црвєна Звєзда (Бєлград, Сербія).

Усі матчі будуть показані у прямому ефірі Shakhtar TV. Перший етап підготовки у Туреччині триватиме до 2 лютого.