Донецкий Шахтер продолжает активно готовиться ко второму кругу УПЛ. Подопечные Луиша Каштру демонстрируют феноменальную технику на тренировках.

17 января Шахтер полетел на первый тренировочный сбор в Турцию. "Горняки" планируют провести во время подготовки четыре контрольных спарринга. Тренерский штаб не только работает над физическими качествами игроков, но и техникой. Видео с зарубежного сбора выложила пресс-служба Шахтера.

К теме Один из лидеров Шахтера не отправится с командой на сбор в Турции, – СМИ

На ролике видно, как опорник Тарас Степаненко накручивает Витао. Кажется, такого точно никто не ожидал от лидера центральной линии на поле. А Сергей Болбат включил настоящую бразильскую технику и мастерски забил гол пяткой. Голкипер Андрей Пятов был просто бессилен перед таким выстрелом.

Первый сбор "оранжево-черных" продлится до 26 января. После этого подопечные Каштру вернутся в Украину и через несколько дней снова отправятся на второй сбор во все ту же Турцию (с 29 января по 5 февраля).

Уже в четверг, 21 января, Шахтер проведет первый товарищеский поединок на сборах. Соперник "горняков" станет польская Легия. Матч начнется в 16: 00.

С кем на сборах сыграет Шахтер?