Бразильская техника от Степаненко и гол-шедевр пяткой Болбата: видео тренировки Шахтера
Донецкий Шахтер продолжает активно готовиться ко второму кругу УПЛ. Подопечные Луиша Каштру демонстрируют феноменальную технику на тренировках.
17 января Шахтер полетел на первый тренировочный сбор в Турцию. "Горняки" планируют провести во время подготовки четыре контрольных спарринга. Тренерский штаб не только работает над физическими качествами игроков, но и техникой. Видео с зарубежного сбора выложила пресс-служба Шахтера.
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На ролике видно, как опорник Тарас Степаненко накручивает Витао. Кажется, такого точно никто не ожидал от лидера центральной линии на поле. А Сергей Болбат включил настоящую бразильскую технику и мастерски забил гол пяткой. Голкипер Андрей Пятов был просто бессилен перед таким выстрелом.
Первый сбор "оранжево-черных" продлится до 26 января. После этого подопечные Каштру вернутся в Украину и через несколько дней снова отправятся на второй сбор во все ту же Турцию (с 29 января по 5 февраля).
Уже в четверг, 21 января, Шахтер проведет первый товарищеский поединок на сборах. Соперник "горняков" станет польская Легия. Матч начнется в 16: 00.
С кем на сборах сыграет Шахтер?
- Лех (21 января)
- Лудогорец (22 января)
- Марибор (23 января)
- Силекс (26 января)
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