Донецкий Шахтер расписал мировую ничью с сербской Црвеной Звездой на турецких сборах (0:0).

Источник: 24 канал

Шахтер – Црвена Звезда 0:0

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Шахтер (1 тайм): Пятов, Маркиньос, Бондарь, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо.

Шахтер (2 тайм): Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Соломон, Маркос Антонио, Патрик, Тайсон, Дентиньо.

31 января донецкий клуб должен был провести два спарринга, но утреннюю встречу со словенской Мурой отменили из-за положительных тестов на COVID-19 в лагере соперника.

В первом тайме "горняки" с первых минут были прижаты к своим воротам и сербы были близки к забитому голу. Однако начиная с 20-й минуты украинские футболисты взяли контроль в свои руки и несколько раз могли открывать счет.

В перерыве Каштру заменил половину состава и Шахтеру снова пришлось начинать встречу в обороне. К концу времени больше атаковал чемпион Сербии и Анатолий Трубин несколько раз спас свою команду от гола.

К слову. 3 февраля "оранжево-черные" сыграют против Слована. Начало в 15:00.