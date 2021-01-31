Шахтар не зміг обіграти чемпіона Сербії на зборах в Туреччині
Донецький Шахтар розписав мирову нічию з сербською Црвєною Звєздою на турецьких зборах (0:0).
Джерело: 24 канал
Шахтар – Црвєна Звєзда 0:0
Дивіться також Українець Шахов забив гол у своєму другому матчі поспіль за АЕК
Шахтар (1 тайм): Пятов, Маркіньйос, Бондар, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо.
Шахтар (2 тайм): Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Соломон, Маркос Антоніо, Патрік, Тайсон, Дентінью.
31 січня донецький клуб повинен був провести два спаринги, але ранкову зустріч зі словенською Мурою скасували через позитивні тести на COVID-19 у таборі суперника.
У першому таймі "гірники" з перших хвилин були притиснуті до своїх воріт і серби були близькі до забитого голу. Однак починаючи з 20-ї хвилини українські футболісти взяли контроль в свої руки і кілька разів могли відкривати в рахунок.
У перерві Каштру замінив половину складу і Шахтарю знову довелося починати зустріч в обороні. До кінця часу більше атакував чемпіон Сербії і Анатолій Трубін кілька разів врятував свою команду від гола.
Поділитися новиною
-
Аталанта несподівано поступилася Лаціо у Серії А: Маліновський зіграв половину матча31 січня , 18:09
-
Збірну Росії з лижних гонок дискваліфікували за дику витівку на Кубку світу: відео ганьби24 січня , 18:50
-
Біатлон: регрес України у Кубку націй, прогрес Джими та Дудченка у загальному заліку25 січня , 12:12