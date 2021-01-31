Донецький Шахтар розписав мирову нічию з сербською Црвєною Звєздою на турецьких зборах (0:0).

Джерело: 24 канал

Шахтар – Црвєна Звєзда 0:0

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Шахтар (1 тайм): Пятов, Маркіньйос, Бондар, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо.

Шахтар (2 тайм): Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Соломон, Маркос Антоніо, Патрік, Тайсон, Дентінью.

31 січня донецький клуб повинен був провести два спаринги, але ранкову зустріч зі словенською Мурою скасували через позитивні тести на COVID-19 у таборі суперника.

У першому таймі "гірники" з перших хвилин були притиснуті до своїх воріт і серби були близькі до забитого голу. Однак починаючи з 20-ї хвилини українські футболісти взяли контроль в свої руки і кілька разів могли відкривати в рахунок.

У перерві Каштру замінив половину складу і Шахтарю знову довелося починати зустріч в обороні. До кінця часу більше атакував чемпіон Сербії і Анатолій Трубін кілька разів врятував свою команду від гола.

До слова. 3 лютого "оранжево-чорні" зіграють проти Слована. Початок о 15:00.